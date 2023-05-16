KPSS'ye girmek isteyenler dikkat! KPSS başvuru tarihi, başvuru ücreti belli oldu! İşte KPSS sınav takvimi

Bu sene lisans KPSS ile memuriyet hayallerini gerçekleştirmek isteyen milyonlarca aday sınav takvimini merakla araştırıyor. Peki KPSS ne zaman yapılacak? Başvurular ne zaman başlıyor? Başvuru ücretleri ne kadar? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KPSS TAKVİMİ BELİRLENDİ

Lisans mezunu milyonlarca adayın gireceği KPSS Genel Yetenek Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT sınav başvuruları 16 Mayıs tarihinde başlıyor ve 29 Mayıs tarihinde sona erecek. Sınav sonuçları 25 Ağustos tarihinde açıklanacak.

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İlk başvuruyu kaçıran adaylar 6-7 Haziran tarihlerinde geç başvuru yapabilecek. KPSS ortaöğretim ve ön lisans başvuruları ise önümüzdeki sene olacak. KPSS Genel Kültür Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavları 23 Temmuz, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi ilk oturumu 29 Temmuz, ikinci oturumu 30 Temmuz; KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi ise 6 Ağustos tarihinde gerçekleşecek.