KPSS'ye girmek isteyenler dikkat! KPSS başvuru tarihi, başvuru ücreti belli oldu! İşte KPSS sınav takvimi

KPSS serüvenine sayılı zaman kala sınav takvimi de netleşti. Peki sınav başvuruları ne zaman başlıyor? Tüm detaylar haberimizde.

YAYINLAMA
Google News
KPSS'ye girmek isteyenler dikkat! KPSS başvuru tarihi, başvuru ücreti belli oldu! İşte KPSS sınav takvimi

Bu sene lisans KPSS ile memuriyet hayallerini gerçekleştirmek isteyen milyonlarca aday sınav takvimini merakla araştırıyor. Peki KPSS ne zaman yapılacak? Başvurular ne zaman başlıyor? Başvuru ücretleri ne kadar? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KPSS TAKVİMİ BELİRLENDİ

Lisans mezunu milyonlarca adayın gireceği KPSS Genel Yetenek Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT sınav başvuruları 16 Mayıs tarihinde başlıyor ve 29 Mayıs tarihinde sona erecek. Sınav sonuçları 25 Ağustos tarihinde açıklanacak. 

ÖSYM Lisans KPSS Başvuruları Başladı

İlk başvuruyu kaçıran adaylar 6-7 Haziran tarihlerinde geç başvuru yapabilecek. KPSS ortaöğretim ve ön lisans başvuruları ise önümüzdeki sene olacak. KPSS Genel Kültür Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavları 23 Temmuz, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi ilk oturumu 29 Temmuz, ikinci oturumu 30 Temmuz; KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi ise 6 Ağustos tarihinde gerçekleşecek. 

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin en büyük öğretmen atamasını yaptı, Tek seferde 45 bin yeni öğretmenin görev yerleri belli oldu
Başkan Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin en büyük öğretmen atamasını yaptı, Tek seferde 45 bin yeni öğretmenin görev yerleri belli oldu
Beden Dili ve İletişim Becerisi her meslekte gerekli!
Beden Dili ve İletişim Becerisi her meslekte gerekli!
2023 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçları açıklandı
2023 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer depremzede öğrenciler için telafi eğitim yapılacağını duyurdu!
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer depremzede öğrenciler için telafi eğitim yapılacağını duyurdu!
Son Haberler
KPSS'ye girmek isteyenler dikkat! KPSS başvuru tarihi, başvuru ücreti belli oldu! İşte KPSS sınav takvimi
KPSS'ye girmek isteyenler dikkat! KPSS başvuru tarihi, başvuru ücreti belli oldu! İşte KPSS sınav takvimi
Fenerbahçe'den şok karar! Yıldız oyuncu o takıma geri gidiyor: Beklenmeyen hamle
Fenerbahçe'den şok karar! Yıldız oyuncu o takıma geri gidiyor: Beklenmeyen hamle
Gazeteci Cüneyt Özdemir'den olay sözler "İmamoğlu ve Yavaş, aslanların önüne atıldılar, rezil oldular"
Gazeteci Cüneyt Özdemir'den olay sözler "İmamoğlu ve Yavaş, aslanların önüne atıldılar, rezil oldular"
Seçim gecesi CHP genel merkezinde neler olmuş neler! Kılıçdaroğlu çılgına dönmüş, İmamoğlu ve Yavaş, gergin ve şaşkındı
Seçim gecesi CHP genel merkezinde neler olmuş neler! Kılıçdaroğlu çılgına dönmüş, İmamoğlu ve Yavaş, gergin ve şaşkındı
İkinci ara tatili bugün başlıyor! Son ders zili çaldı!
İkinci ara tatili bugün başlıyor! Son ders zili çaldı!
Başkanı Şener Söğüt, derse girdi, öğretmen oldu, öğrencilere Hayat Bilgisi dersi verdi
Başkanı Şener Söğüt, derse girdi, öğretmen oldu, öğrencilere Hayat Bilgisi dersi verdi
Çok Okunanlar
CHP karıştı, istifa sesleri yükselmeye başladı, Erdoğan topunuzu, belediye başkanlarınızı dahil dürüm yapmış, ezmiş geçmiş!
CHP karıştı, istifa sesleri yükselmeye başladı, Erdoğan topunuzu, belediye başkanlarınızı dahil dürüm yapmış, ezmiş geçmiş!
CHP'de başarısız sonuçların ardından ilk fatura kesildi, Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel’i görevden alındı
CHP'de başarısız sonuçların ardından ilk fatura kesildi, Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel’i görevden alındı
Sinan Oğan destek vereceği aday için 5 kırmızı çizgisini açıkladı
Sinan Oğan destek vereceği aday için 5 kırmızı çizgisini açıkladı
Yavuz Ağıralioğlu'ndan seçim açıklaması: Cumhur ittifakı ve Erdoğan'ı tebrik ediyorum
Yavuz Ağıralioğlu'ndan seçim açıklaması: Cumhur ittifakı ve Erdoğan'ı tebrik ediyorum
Bakan Özer, Deprem Bölgedeki tüm illerde okullar açtık öğrencileri öğretmenleriyle buluşturduk
Bakan Özer, Deprem Bölgedeki tüm illerde okullar açtık öğrencileri öğretmenleriyle buluşturduk
Milli eğitim bakanlığına alınacak 45 bin öğretmenin sözlü sınav merkezleri belli oldu
Milli eğitim bakanlığına alınacak 45 bin öğretmenin sözlü sınav merkezleri belli oldu
Yorumlananlar
Mustafa Destici: “Kılıçdaroğlu' Terör örgütleriyle anlaştı, Ne kadar terör örgütü varsa onu destekliyor”
Mustafa Destici: “Kılıçdaroğlu' Terör örgütleriyle anlaştı, Ne kadar terör örgütü varsa onu destekliyor”
SON DAKİKA: Erzurum'daki provokasyonda FETÖ izi, Taş atan istihbaratçı çıktı
SON DAKİKA: Erzurum'daki provokasyonda FETÖ izi, Taş atan istihbaratçı çıktı
Meral Akşener'in suratı yine düştü! Hayalleri başka bahara kaldı!
Meral Akşener'in suratı yine düştü! Hayalleri başka bahara kaldı!
Pendik'te sandıkların yüzde 100 açıldı! İşte Pendik seçim sonuçları ve oy oranları
Pendik'te sandıkların yüzde 100 açıldı! İşte Pendik seçim sonuçları ve oy oranları