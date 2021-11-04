Kripto para borsaları, geleneksel finans sistemindeki borsalar gibi kurumsal ve bireysel yatırımcıların alım ve satım işlemlerine aracılık ediyor. Kripto para borsası Kraken’in, SHIBA INU'yu işlem platformuna dahil edeceğini söylemesiyle hakkında yapılan aramalar arttı. Peki, kraken nedir? kraken borsası hangi ülkenin? Detaylar haberimizde...

KRAKEN BORSASI NEDİR?

Kripto para ticaretini kolaylaştıran Kraken, piyasaya katılanların ticaret yapabileceği bir kripto para borsasıdır. Borsa, katılımcıların ABD Doları, Kanada Doları, Euro ve Japon Yeni dahil çeşitli fiat para birimlerini kullanarak kripto paraları almalarına veya satmalarına aracılık eder.

Kraken’in marketinde 20’den fazla kripto para işlem görüyordu. Bunlar arasında Ethereum (ETH) ve Bitcoin (BTC) gibi popüler olanların yanı sıra, EOS (EOS) ve Monero (XMR) gibi kripto paralar bulunuyor.

2011 yılında kurulan ve 2013 yılında ticaret faaliyetlerini resmen başlatan Kraken, Payward Inc.’in çatısı altında faaliyet göstermektedir. Borsanın CEO’su ve kurucu ortağı ise Jesse Powell’dır. Borsa, müşterilerinin banka hesaplarınan fiat para yatırma ve çekme desteğinin yanı sıra, kripto paraların cüzdanlar arasında taşınması sağlamaktadır.

KRAKEN BORSASI HANGİ ÜLKENİN?

Kripto para ticaretini kolaylaştıran Kraken, San Francisco merkezlidir. Bitcoin'in önemini başından itibaren gören ve kripto para platformlarının ekosistemin en kritik parçası olduğunu kabul eden Jesse Powell, insanlara hızlı ve güvenli bir şekilde yatırım yapmalarını sağlamak için Kraken'i kurdu. O zamandan beri, şirket dünyayı kapsayan yüzlerce çalışanıyla birlikte hızla büyüdü.