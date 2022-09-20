Kral Charles'tan skandal ırkıçılık hareketi! Herkesle selamlaşırken siyahi adamı es geçti!

Kraliçe II. Elizabeth'in hayatını kaybetmesinin ardından ülkeye kral olan Charles yeni görevi sonrası halkla iletişime geçmeye başladı. Tahta çıktığı ilk günden beri bazı tepkiler ile karşılaşan Charles bugün de halkla selamlaştığı sırada yaptığı ırkçı hareket ile gündeme geldi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da kalabalık halk ile selamlaşarak sohbet eden Kral Charles nerdeyse herkesle tek tek selamlaştı. CNN İnternational'ın kadrajına takılan görüntü de ise Kral Charles alanda bulunan siyahi adamı es geçerek elini uzatmadan oradan ayrılıyor.

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Yaptığı hareketten sonra hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam edip, el sıkmaya devam eden Kral Charles'a yaptığı ırkçı hareketten dolayı çok ayıda tepki geldi. İşte tepkiye neden olan o görüntüler..