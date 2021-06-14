Selva Gıda halka arz hangi bankalar? Eşit mi oransal mı? Selva Gıda halka arz hisse senedi, borsa kodu, kaç lot verir?Doya Doya Moda All Star 14 Haziran 2021 puan durumu| Günün birincisi kim oldu?Kral Kaybederse hangi kanalda? Kral Kaybederse saat kaçta?Maraşlı 22. bölüm full, tek parça izle | ATV Maraşlı 22. bölüm canlı izleAşkın Tarifi 2. bölüm full, tek parça izle | Kanal D Aşkın Tarifi 2. bölüm canlı izle14 Haziran 2021 Pazartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Kahraman Babam 1-2 bölüm full, tek parça izle | Show TV Kahraman Babam 1-2 bölüm canlı izleKral Kaybederse dizisinin konusu nedir? Kral Kaybederse oyuncuları kimler?Haftalık burç yorumu 14 Haziran 2021- 20 Haziran 2021 | Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumlarıİlk temas gerçekleşti: İşte Erdoğan-Biden görüşmesinden kareler...
İstanbul19 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. Kral Kaybederse dizisinin konusu nedir? Kral Kaybederse oyuncuları kimler?

Kral Kaybederse dizisinin konusu nedir? Kral Kaybederse oyuncuları kimler?

Gülseren Budayıcıoğlu kitabından esinlenerek diziye uyarlanan Kral Kaybederse'nin oyuncu kadrosu yavaş yavaş ifşa olmaya başladı. Son zamanların en çok diziye uyarlanan eserlerin sahibi Gülseren Budayıcıoğlu Kral Kaybederse ile yine ses çıkartacak gibi. Peki Kral Kaybederse dizisinin konusu nedir, hangi kanalda ? Kral Kaybederse oyuncuları kimler? İşte yanıtları.

Kral Kaybederse dizisinin konusu nedir? Kral Kaybederse oyuncuları kimler?

Gülseren Budayıcıoğlu tarafından yazılan kitap Kral Kaybederse diziye uyarlanıyor. Psikiyatri Uzmanı Doktor Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitaplarından uyarlanarak yapılan dizilere bir yenisi daha ekleniyor.  Masumlar Apartmanı, Camdaki Kız, Kırmızı Oda dizilerinin ardından bu kez Kral Kaybederse dizisi reytingleri yerle bir etmeye geliyor. Peki Kral Kaybederse dizisinin konusu nedir? Kral Kaybederse oyuncuları kimler? Detaylar haberimizde.

KRAL KAYBEDERSE DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Dizide Kıvanç'ın hayat vereceği Kenan çok yakışıklı ancak narsist ve vurdumduymaz bir adamdır. Kenan'ın çocukluğunda yaşadığı travmaları onu bu hale getirmiştir. Tüm güzel kadınlar genç adamın etrafında pervane olsa da bu adam bir anda egosunu paramparça bulur.

Kral Kaybederse dizisinin konusu nedir? Kral Kaybederse oyuncuları kimler?

Uzmandan yardım almaya karar veren Kenan hikayesini anlattıkça davranışlarının altındaki nedenler de bir bir ortaya çıkacaktır. Kral Kaybederse yakında Star Tv'de ekrana gelecek.

Kral Kaybederse dizisinin konusu nedir? Kral Kaybederse oyuncuları kimler?

KRAL KAYBEDERSE DİZİ OYUNCULARI

Kral Kaybederse dizisinin başrolünde Kıvanç Tatlıtuğ oynayacak. Tatlıtuğ rekor bir ücretle diziye katıldı. OGM Pictures'in çektiği dizi Kıvanç Tatlıtuğ ile Bir Deniz Altı Hikayesi'nde beraber çalışmıştı.

Öte yandan dizinin diğer oyuncuları henüz duyurulmadı. Oyuncular belli olur olmaz haberimizde yer verilecektir. 

Kral Kaybederse dizisinin konusu nedir? Kral Kaybederse oyuncuları kimler?

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT