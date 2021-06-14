Gülseren Budayıcıoğlu tarafından yazılan kitap Kral Kaybederse diziye uyarlanıyor. Psikiyatri Uzmanı Doktor Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitaplarından uyarlanarak yapılan dizilere bir yenisi daha ekleniyor. Masumlar Apartmanı, Camdaki Kız, Kırmızı Oda dizilerinin ardından bu kez Kral Kaybederse dizisi reytingleri yerle bir etmeye geliyor. Peki Kral Kaybederse dizisinin konusu nedir? Kral Kaybederse oyuncuları kimler? Detaylar haberimizde.

KRAL KAYBEDERSE DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Dizide Kıvanç'ın hayat vereceği Kenan çok yakışıklı ancak narsist ve vurdumduymaz bir adamdır. Kenan'ın çocukluğunda yaşadığı travmaları onu bu hale getirmiştir. Tüm güzel kadınlar genç adamın etrafında pervane olsa da bu adam bir anda egosunu paramparça bulur.

Uzmandan yardım almaya karar veren Kenan hikayesini anlattıkça davranışlarının altındaki nedenler de bir bir ortaya çıkacaktır. Kral Kaybederse yakında Star Tv'de ekrana gelecek.

KRAL KAYBEDERSE DİZİ OYUNCULARI

Kral Kaybederse dizisinin başrolünde Kıvanç Tatlıtuğ oynayacak. Tatlıtuğ rekor bir ücretle diziye katıldı. OGM Pictures'in çektiği dizi Kıvanç Tatlıtuğ ile Bir Deniz Altı Hikayesi'nde beraber çalışmıştı.

Öte yandan dizinin diğer oyuncuları henüz duyurulmadı. Oyuncular belli olur olmaz haberimizde yer verilecektir.