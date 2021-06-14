Gülseren Budayıcıoğlu'nun yeni bir eseri daha diziye uyarlanıyor. Bu yıl hemen hemen her kanalda bir Budayıcıoğlu eseriyle karşılaşmak mümkün.

Doğduğun Ev Kaderindir, Masumlar Apartmanı ve Kırmızı Oda, Camdaki Kız adlı iddialı dizilerin ardından son olarak Kral Kaybederse kitabı da dizi olarak ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Peki Kral Kaybederse hangi kanalda? Kral Kaybederse saat kaçta?

KRAL KAYBEDERSE HANGİ KANALDA?

OGM Pictures'in yeni sezon dizisi Kral Kaybederse Star TV'de yayımlanacak. Dizinin başrol oyuncusu belli oldu. Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ dizide Kenan karakteriyle karşımıza çıkacak.

KRAL KAYBEDERSE SAAT KAÇTA?

Kral Kaybederse dizisinin hangi tarihte başlayacağı ve saat kaçta izleyicisiyle buluşacağı henüz bilinmiyor. Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir.

Kral Kaybederse dizisinin konusu nedir? Kral Kaybederse oyuncuları kimler?