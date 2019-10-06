’Kral Şakir ve Korsanlar Diyarı’ galasına İzmir’de yoğun ilgi

"Kral Şakir ve Korsanlar Diyarı" filminin İzmir Galası çocukların ve ailelerin yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi.

Çocukların merakla beklediği Kral Şakir ve Korsanlar Diyarı filminin İzmir Galası, İzmir Optimum'da gerçekleştirildi. Galaya çok sayıda aile ve çocukların yanı sıra, Kral Şakir'in çizeri ve yazarı karikatürist Varol Yaşaroğlu da katıldı. Çocuklar ve ailelerin yoğun ilgi gösterdiği galada, Yaşaroğlu ilk olarak çocuklar ve ailelerle sohbet etti. Sohbet bölümünün ardından Varol Yaşaroğlu, Kral Şakir sevenlerine imza dağıtarak hatıra fotoğrafı çektirdi. İlginin çok fazla olduğunu ve 350'ye yakın imza attığını söyleyen Yaşaroğlu,"Uzun zamandır kardeşlerimiz, çocuklar ve ebeveynlerimiz bugünü bekliyordu. Çokta güzel bir film oldu. Çok olumu tepkiler alıyoruz. Salondan çıkan seyirciler filmin hiç bitmemesini istiyor" dedi.

"Tüm zamanların en iyi açılış yapan animasyon filmi"

Kral Şakir ve Korsanlar Diyarı filminin tüm zamanların en iyi açılış yapan animasyon filmi olduğunu vurgulayan Yaşaroğlu,"Daha da büyük başarılara imza atacağız. Film, Türk markası ve Türkiye'de doğdu. Şu anda Türk halkı Kral Şakir'i bağrına bastı" şeklinde konuştu. Yaşaroğlu ayrıca Kral Şakir'in devamının geleceğini bildirerek bütün dünya çocuklarının tanımasını istiyorum dedi.

Kaynak: İHA