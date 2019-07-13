Kraliçe adaylarından 'hayvanları sevelim ve koruyalım' mesajı

ANTALYA'da bu yıl 20'ncisi düzenlenen Miss Mediterranean 2019 Güzellik Yarışması'nın 12 finalisti, su parkında "deniz kızı" konseptli şovu izledi, kostüm giyerek dansçı kadınlarla yüzdü. Finalistler, "Dünya sadece insanlara ait değil, hayvanları sevelim ve koruyalım" diyerek farkındalık mesajı verdi.

Tanıtım Production tarafından bu yıl Kemer'de "Akdeniz Güzelini Arıyor" sloganıyla düzenlenen Miss Mediterranean 2019 Güzellik Yarışması'nın finalistleri, Kiriş Mahallesi'ndeki Dolusu Parkı'nı ziyaret etti. 12 güzel, su parkı bünyesinde kurulan "Deniz Kızı Avkatoryum'da 11 su dansçısı kadının, "deniz kızı" konseptli şovunu izledi. Şovun ardından kraliçe adayları da deniz kızı kostümleri giyerek, dansçılarla havuzda yüzdü.

Kraliçe adayları gösterinin ardından "Dünya sadece insanlara ait değil, hayvanları sevelim ve koruyalım" diye farkındalık mesajı verdi.

FARKINDALIK YARATMAK İÇİN GELDİK

Finalistlerden 23 yaşındaki Alkım Koçak, işletmede daha önce yunuslarla gösteriler yapıldığını hatırlatarak, "İşletme sahipleri hayvan hakları ve sevgisi konusunda farkındalık yaratmak için bu gösterileri kaldırmış. Yunuslar doğal yaşam alanına bırakılmış. Yunusların özgürlüğüne kavuşmasından sonra fayton atları da Antalya'da artık özgür. Buraya hayvanları desteklemek, hayvan sevgisi konusunda farkındalık yaratmak için geldik. Çok mutlu olduk" dedi.

Kraliçe adayı 24 yaşındaki Beste Kızıldemir ise "Ekip olarak buraya geldik. Artık yunus gösterisi yapılmaması bizi mutlu etti. Deniz kızları gösterisini izledik. Hayvanları sevelim ve koruyalım" dedi.

2017 Miss Mediterranean Güzellik Yarışmasının kraliçesi ve 2019 kraliçe adaylarının eğitmenliğini yapan Heylem Yüksel ise "Buraya hayvan hakları konusunda farkındalık yaratmak için geldik. Böyle bir şov ilk kez yapılıyormuş. Yunusları serbest bırakıp yerine deniz kızlarını getirmişler. Biz de buna destek vermek amacıyla geldik" diye konuştu.

Park İşletme Müdürü Erhan Okçan da "Bu yıl yunus merkezimizi kapattık ve yerine deniz kızı tesisimizi faaliyete geçirdik. Miss Mediterranean ekibini bizi ziyaret etti ve gösterimizi izledi. Hayvan hakları konusunda farkındalık yaratmak için bize destek verdiler. Şovumuzu da izlediler ve deniz kızlarımızla yüzdüler. Kendilerine ve ilgi duyan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

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DHA