Kraliçe Elizabeth, Cristiano Ronaldo'nun dönüşüne kayıtsız kalamadı, imza istedi!

Yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo 12 yıl önce oynadığı Manchester United' ile yeniden sözleşme imzalamıştı. Yıldız futbolcunun bu transferi İngiliz taraftarları oldukça heyecanlandırırken bu duruma Kraliçe Elizabeth'in de kayıtsız kalmadığı öğrenildi. 95 yaşındaki Elizabeth'in, kraliyet ailesi ve kendi için Portekizli yıldızdan 80 adet imzalı forma istediği ifade edildi.

İLK KEZ İSTEDİ

Öte yandan İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in daha önce hiçbir futbolcudan imza almadığı ve Cristiano Ronaldo'nun bu alanda da bir ilke imza atarak tarihe geçtiği gelen bilgiler arasında. Yıldız futbolcunun bu istek sonrasında harekete geçtiği ve Kraliçe Elizabeth için formaları yollamaya hazırlandığı ifade edildi.

BİRÇOK BAŞARIYA İMZA ATTI

Yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü 5 kez kazanan Portekizli yıldız Ronaldo, 5'i UEFA Şampiyonlar Ligi, 7'si İngiltere, İspanya ve İtalya liglerinde şampiyonluk olmak üzere toplam 30'dan fazla kupa elde etti.

2003 yılında Sporting Lizbon'dan transfer edilen Ronaldo, Manchester United'da 6 sezon geçirdi ve sezonlarda çıktığı 292 maçta ve 118 gol attı.

Portekizli yıldız, Manchester United formasıyla Premier Lig'de 3, Lig Kupası'nda 2, Federasyon Kupası, Community Shield, UEFA Şampiyonlar Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda birer kez şampiyonluk kazandı.