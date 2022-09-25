Kraliçe Elizabeth'in mezarı merak konusuydu, ilk görsel paylaşıldı! Siyah mezar taşı üzerinde yazanlar dikkat çekti...

8 Eylül'de doktor himayesinde olduğu Balmoral Kalesi'nde vefat eden 96 yaşındaki Kraliçe II. Elizabeth'in vefat haberi tüm dünyanın gündemine oturmuştu. Cenazesi pek çok dünya lideri ve önemli insanın katılımıyla 19 Eylül Pazartesi günü Britanya’daki Windsor Kalesi’ne taşınmıştı.

EL OYMASI MEZAR TAŞI

Kraliçe'nin mezarına dair ilk görüntü paylaşıldı. Yabancı basına yansıyan habere göre, Kraliçe'nin el oyması olan siyah mezar taşında kendi adı başta olmak üzere eşi Prens Philip ve kraliyet ailesinin isimleri yer alıyor.

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Mezar, diğer kraliyet üyelerinin mezarlarının bulunduğu yer olan King George Memorial Chapel’de yer alıyor.

Mezarı ziyaret etmek isteyenler, dilerlerse halka açık günlerde Kraliçe Elizabeth, Prens Philip, Kral George ve Anne Kraliçe Elizabeth’in mezarlarını ziyaret edebilecek.