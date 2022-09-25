Kraliçe Elizabeth'in mezarı merak konusuydu, ilk görsel paylaşıldı! Siyah mezar taşı üzerinde yazanlar dikkat çekti...

Kraliçe II. Elizabeth'in mezarına dair ilk paylaşım yapıldı. Siyah mezar taşının üzerinde kraliyet ailesinin isimlerinin yer alması dikkat çekti.

YAYINLAMA
Google News
Kraliçe Elizabeth'in mezarı merak konusuydu, ilk görsel paylaşıldı! Siyah mezar taşı üzerinde yazanlar dikkat çekti...

8 Eylül'de doktor himayesinde olduğu Balmoral Kalesi'nde vefat eden 96 yaşındaki Kraliçe II. Elizabeth'in vefat haberi tüm dünyanın gündemine oturmuştu. Cenazesi pek çok dünya lideri ve önemli insanın katılımıyla 19 Eylül Pazartesi günü Britanya’daki Windsor Kalesi’ne taşınmıştı.

Kraliçe Elizabeth'in mezarı merak konusuydu, ilk görsel paylaşıldı! Siyah mezar taşı üzerinde yazanlar dikkat çekti...

EL OYMASI MEZAR TAŞI

Kraliçe'nin mezarına dair ilk görüntü paylaşıldı. Yabancı basına yansıyan habere göre, Kraliçe'nin el oyması olan siyah mezar taşında kendi adı başta olmak üzere eşi Prens Philip ve kraliyet ailesinin isimleri yer alıyor.

Mezar, diğer kraliyet üyelerinin mezarlarının bulunduğu yer olan King George Memorial Chapel’de yer alıyor.

Mezarı ziyaret etmek isteyenler, dilerlerse halka açık günlerde Kraliçe Elizabeth, Prens Philip, Kral George ve Anne Kraliçe Elizabeth’in mezarlarını ziyaret edebilecek.

Kraliçe Elizabeth'in mezarı merak konusuydu, ilk görsel paylaşıldı! Siyah mezar taşı üzerinde yazanlar dikkat çekti...

İlgili Haberler
Sifon çekmek, boğulan birini kurtarmak, kurabiye yemek... İşte dünyanın en ilginç yasakları!
Sifon çekmek, boğulan birini kurtarmak, kurabiye yemek... İşte dünyanın en ilginç yasakları!
Meral Akşener'in babasının hangi partili olduğunu okuyun, dinleyin, siz karar verin! Nabza göre şerbetçilik diye buna denir!
Meral Akşener'in babasının hangi partili olduğunu okuyun, dinleyin, siz karar verin! Nabza göre şerbetçilik diye buna denir!
Kılıçdaroğlu ikinci kez ABD'ye gidecek! "Dünyada daha hakkaniyetli paylaşıma inanan aktivistler, bu uğurda mücadele veren siyasi isimlerle görüşeceğim"
Kılıçdaroğlu ikinci kez ABD'ye gidecek! "Dünyada daha hakkaniyetli paylaşıma inanan aktivistler, bu uğurda mücadele veren siyasi isimlerle görüşeceğim"
Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan: "Hayatını neye yönelik tükettin diye sorulduğu zaman buna faydalı bir cevap vermek istiyorum"
Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan: "Hayatını neye yönelik tükettin diye sorulduğu zaman buna faydalı bir cevap vermek istiyorum"
Adil Karaismailoğlu: "Kanal İstanbul, dünyanın en önemli projelerden biri"
Adil Karaismailoğlu: "Kanal İstanbul, dünyanın en önemli projelerden biri"
Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hakkında yazan Ahmet Hakan: "Gerçekten dişli çıktı, İmamoğlu ve Yavaş’ı yarış dışı bıraktı"
Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hakkında yazan Ahmet Hakan: "Gerçekten dişli çıktı, İmamoğlu ve Yavaş’ı yarış dışı bıraktı"
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Asansörde korku dolu anlar! Scooter bir anda bomba gibi patladı!
Asansörde korku dolu anlar! Scooter bir anda bomba gibi patladı!
Havalimanında korku dolu anlar! İçinde tonlarca yük bulunan kargo uçağı pistten çıktı, gölete düştü
Havalimanında korku dolu anlar! İçinde tonlarca yük bulunan kargo uçağı pistten çıktı, gölete düştü
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den beklenmedik sitem: "Şok oldum, bunu anlamıyorum"
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den beklenmedik sitem: "Şok oldum, bunu anlamıyorum"
Son dakika | Çin'de darbe iddiası! Cumhurbaşkanının ev hapsinde tutulduğu öne sürüldü
Son dakika | Çin'de darbe iddiası! Cumhurbaşkanının ev hapsinde tutulduğu öne sürüldü
Son Haberler
Yer yerinden oynadı! Endonezya'da 6.2 büyüklüğünde şiddetli deprem
Yer yerinden oynadı! Endonezya'da 6.2 büyüklüğünde şiddetli deprem
Afganistan Kabil'de camiye saldırı! 7 ölü, 41 yaralı!
Afganistan Kabil'de camiye saldırı! 7 ölü, 41 yaralı!
Çok Okunanlar
Duyanlar pes diyor! 56 yaşındaki kadın, karnında öz oğlunun çocuğunu taşıyor!
Duyanlar pes diyor! 56 yaşındaki kadın, karnında öz oğlunun çocuğunu taşıyor!
NASA yeni çalışmasını duyurdu! Olası bir astreoid çarpışması durumundan kurtulmak için, Dünya'yı kurtarma senaryosunu gerçekleştirecek!
NASA yeni çalışmasını duyurdu! Olası bir astreoid çarpışması durumundan kurtulmak için, Dünya'yı kurtarma senaryosunu gerçekleştirecek!
Yorumlananlar