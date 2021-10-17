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Kraniyoloji ne demek, TDK'ya göre Kraniyoloji kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Kraniyoloji kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Kraniyoloji ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Kraniyoloji nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Kraniyoloji kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Kraniyoloji ne demek, TDK'ya göre Kraniyoloji kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kraniyoloji ne demek? Kraniyoloji TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kraniyoloji kelimesi. Peki kraniyoloji ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kraniyoloji nedir, kraniyoloji kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

KRANİYOLOJİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kraniyoloji kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Kraniyoloji kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre kraniyoloji kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kafatasının içgüdü ve yeteneklerle olan ilgisini inceleyen bilim kolu

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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