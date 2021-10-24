Krank Mili ne demek, TDK'ya göre Krank Mili kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Krank mili ne demek? Krank mili TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi krank mili kelimesi. Peki krank mili ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre krank mili nedir, krank mili kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KRANK MİLİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Krank mili kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre krank mili kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Pistonun doğrusal hareketini dairesel dönme hareketine çeviren mil

