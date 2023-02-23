Krasian Kolev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Krasian Kolev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Krasian Kolev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Krasian Kolev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Krasian Kolev 18 Ocak 2004 tarihinde Razgrad şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Красиан Божидаров Колев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Krasian Kolev Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SH Sports yapmaktadır. Krasian Kolev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Botev Plovdiv futbol takımında oynamaktadır. Botev Plovdiv takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Krasian Kolev'nin Botev Plovdiv ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Krasian Kolev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Krasian Kolev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Krasian Kolev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Krasian Kolev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Septemvri Sofia

1 Ocak 2023 yılında Botev Plovdiv

Krasian Kolev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Krasian Kolev şuan Botev Plovdiv takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Krasian Kolev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bulgaristan U21 takımında 10 numaralı formasıyla 21 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Bulgaristan U19 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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