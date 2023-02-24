Krasimir İliev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Krasimir İliev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Krasimir İliev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Krasimir İliev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Krasimir İliev 4 Mart 1992 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Красимир Емилов Илиев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Krasimir İliev Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Krasimir İliev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Krumovgrad futbol takımında oynamaktadır. Krumovgrad takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Krasimir İliev'nin Krumovgrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Krasimir İliev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Krasimir İliev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Krasimir İliev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Krasimir İliev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2013 yılında Montana

21 Eylül 2014 yılında Spartak Varna

1 Ocak 2015 yılında Bansko

17 Ocak 2017 yılında Tsarsko Selo

4 Aralık 2017 yılında Arda Kardzhali

18 Ocak 2019 yılında Kariana Erden

7 Eylül 2019 yılında Haskovo

1 Ocak 2020 yılında B. Galabovo

1 Temmuz 2020 yılında Hebar P.

1 Temmuz 2021 yılında Levski Krumovgr

Krasimir İliev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Krasimir İliev şuan Krumovgrad takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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