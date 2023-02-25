Krasimir Kapov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Krasimir Kapov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Krasimir Kapov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Krasimir Kapov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Krasimir Kapov 14 Temmuz 1999 tarihinde Mogilev şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Капов Красимир Евгеньевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Krasimir Kapov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Krasimir Kapov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dnepr Mogilev futbol takımında oynamaktadır. Dnepr Mogilev takımına 14 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Krasimir Kapov'nin Dnepr Mogilev ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Krasimir Kapov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

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Krasimir Kapov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Krasimir Kapov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Krasimir Kapov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Krasimir Kapov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2018 yılında Underdog

31 Aralık 2018 yılında Dinamo Minsk II

1 Şubat 2019 yılında Dzerzhinsk

14 Şubat 2020 yılında Dnepr Mogilev

Krasimir Kapov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Krasimir Kapov şuan Dnepr Mogilev takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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