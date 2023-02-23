Krasimir Kostov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Krasimir Kostov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Krasimir Kostov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Krasimir Kostov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Krasimir Kostov 11 Şubat 1995 tarihinde Petrich şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Красимир Иванов Костов şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Krasimir Kostov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Krasimir Kostov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Botev Vratsa futbol takımında oynamaktadır. Botev Vratsa takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Krasimir Kostov'nin Botev Vratsa ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Krasimir Kostov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Krasimir Kostov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Krasimir Kostov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Krasimir Kostov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2014 yılında Pirin

1 Temmuz 2018 yılında Botev Vratsa

Krasimir Kostov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Krasimir Kostov şuan Botev Vratsa takımında oynamakta ve 76 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.