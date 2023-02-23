Krasimir Miloshev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Krasimir Miloshev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Krasimir Miloshev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Krasimir Miloshev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Krasimir Miloshev 5 Nisan 2000 tarihinde Sofia şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Красимир Красимиров Милошев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Krasimir Miloshev Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Krasimir Miloshev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lokomotiv Sofia futbol takımında oynamaktadır. Lokomotiv Sofia takımına 18 Kasım 2016 tarihinde katılmıştır. Krasimir Miloshev'nin Lokomotiv Sofia ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Krasimir Miloshev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Krasimir Miloshev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Krasimir Miloshev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Krasimir Miloshev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Kasım 2016 yılında Lok. Sofia

Krasimir Miloshev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Krasimir Miloshev şuan Lokomotiv Sofia takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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