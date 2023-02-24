Krasimir Panchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Krasimir Panchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Krasimir Panchev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Krasimir Panchev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Krasimir Panchev 7 Nisan 2002 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Красимир Илиянов Панчев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Krasimir Panchev Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Krasimir Panchev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vitosha Bistritsa futbol takımında oynamaktadır. Vitosha Bistritsa takımına 10 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Krasimir Panchev'nin Vitosha Bistritsa ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Krasimir Panchev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Krasimir Panchev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Krasimir Panchev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Krasimir Panchev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Sportist Svoge

1 Temmuz 2022 yılında Strumska Slava

21 Ekim 2022 yılında Kulüpsüz

10 Şubat 2023 yılında Vitosha

Krasimir Panchev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Krasimir Panchev şuan Vitosha Bistritsa takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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