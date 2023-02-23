Krasimir Stanoev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Krasimir Stanoev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Krasimir Stanoev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Krasimir Stanoev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Krasimir Stanoev 14 Eylül 1994 tarihinde Blagoevgrad şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Красимир Руменов Станоев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Krasimir Stanoev Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Krasimir Stanoev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pirin Blagoevgrad futbol takımında oynamaktadır. Pirin Blagoevgrad takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Krasimir Stanoev'nin Pirin Blagoevgrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Krasimir Stanoev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Krasimir Stanoev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Krasimir Stanoev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Krasimir Stanoev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2013 yılında Pirin Razlog

1 Ocak 2014 yılında Litex U19

2 Ocak 2014 yılında Dob. Dobrich

30 Haziran 2014 yılında Litex U19

1 Temmuz 2014 yılında Litex II

21 Temmuz 2014 yılında Dob. Dobrich

31 Aralık 2014 yılında Litex II

1 Ocak 2015 yılında Pirin

30 Haziran 2015 yılında Litex II

1 Temmuz 2015 yılında Litex Lovech

1 Temmuz 2016 yılında CSKA-Sofia

1 Temmuz 2017 yılında Dunav

1 Temmuz 2019 yılında Etar

1 Temmuz 2020 yılında Pirin

Krasimir Stanoev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Krasimir Stanoev şuan Pirin Blagoevgrad takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Krasimir Stanoev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bulgaristan U21 takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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