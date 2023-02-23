Krasimir Todorov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Krasimir Todorov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Krasimir Todorov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Krasimir Todorov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Krasimir Todorov 2 Mart 2004 tarihinde Nova Zagora şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Красимир Тодоров şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Krasimir Todorov Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Krasimir Todorov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Botev Vratsa futbol takımında oynamaktadır. Botev Vratsa takımına 20 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Krasimir Todorov'nin Botev Vratsa ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Krasimir Todorov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Krasimir Todorov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Krasimir Todorov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Krasimir Todorov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2020 yılında FC Twente Altya

1 Temmuz 2020 yılında Pirin U19

20 Temmuz 2021 yılında Botev Vratsa

Krasimir Todorov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Krasimir Todorov şuan Botev Vratsa takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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