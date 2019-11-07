Krasnodar-Trabzonspor maçı ilk 11'leri belli oldu
Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi C Grubu 4. maçında deplasmanda Krasnodar ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesi Krasnodar ve Trabzonspor'un ilk 11'leri belli oldu.
Bordo-Mavililer, UEFA Avrupa Ligi C Grubu 4. maçında deplasmanda Rusya ekibi Krasnodar ile karşı karşıya gelecek.
Karşılaşma öncesi Krasnodar ve Trabzonspor'un ilk 11'leri belli oldu.
Krasnodar stadında oynanacak olan karşılaşmayı Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek. Saat 20:55'de başlayacak karşılaşma Bein Sport 1'den canlı olarak ekranlara gelecek.
KRASNODAR TRABZONSPOR MAÇI İLK 11'LERİ
Krasnodar: Kritsyuk, Martynovich, Spajic, Ramirez, Olsson, Stotski, Suleymanov, Petrov, Suleymanov, Manuel Fernandes, Ari
Trabzonspor: Erce, Hosseini, Campi, Ivanildo, Serkan Asan, Kamil Ahmet, Doğan, Abdurrahim, Ahmet Canbaz, Avdijaj, Muhammet
Etiketler : Trbazonspor, krasnodar
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