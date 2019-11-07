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Krasnodar-Trabzonspor maçı ilk 11'leri belli oldu

Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi C Grubu 4. maçında deplasmanda Krasnodar ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesi Krasnodar ve Trabzonspor'un ilk 11'leri  belli oldu.

Krasnodar-Trabzonspor maçı ilk 11'leri belli oldu

Bordo-Mavililer, UEFA Avrupa Ligi C Grubu 4. maçında deplasmanda Rusya ekibi Krasnodar ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma öncesi Krasnodar ve Trabzonspor'un ilk 11'leri  belli oldu.

Krasnodar stadında oynanacak olan karşılaşmayı Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek. Saat 20:55'de başlayacak karşılaşma Bein Sport 1'den canlı olarak ekranlara gelecek.

KRASNODAR TRABZONSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Krasnodar:  Kritsyuk, Martynovich, Spajic, Ramirez, Olsson, Stotski, Suleymanov, Petrov, Suleymanov, Manuel Fernandes, Ari

Trabzonspor: Erce, Hosseini, Campi, Ivanildo, Serkan Asan, Kamil Ahmet, Doğan, Abdurrahim, Ahmet Canbaz, Avdijaj, Muhammet

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