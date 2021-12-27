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Kreatif ne demek, TDK'ya göre Kreatif kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Kreatif kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Kreatif ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Kreatif nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Kreatif kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Kreatif ne demek, TDK'ya göre Kreatif kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kreatif ne demek? Kreatif TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kreatif kelimesi. Peki kreatif ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kreatif nedir, kreatif kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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KREATİF NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kreatif kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Kreatif kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre kreatif kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yaratıcı

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