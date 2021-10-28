Kreatör ne demek, TDK'ya göre Kreatör kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kreatör ne demek? Kreatör TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kreatör kelimesi. Peki kreatör ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kreatör nedir, kreatör kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KREATÖR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kreatör kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Kreatör kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre kreatör kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yaratımcı

