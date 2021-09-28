Kredi başvurusu için aradıklarını sanıp bilgilerini verdi! 45 bin lira başkasının hesabına gitti

Tekirdağ Kapaklı’da yaşayan Hasan Süngü adlı vatandaş, geçtiğimiz hafta emekli maaşı aldığı banka üzerinden mobil kredi başvurusu yaptı. Hasan Süngü başvurunun ardından arandı. Arayan kişi, gelen onay kodu mesajını ve kimlik bilgilerini kendisine söylemesini istedi. Hasan Süngü bilgilerini verdikten sonra hesabını kontrol etti. 45 bin lira değerinde havale yapıldığını gören Süngü, dolandırıldığının farkına vardı.

45 BİN LİRALIK HAVALE

Hasan Süngü olay günü hakkında bilgiler verdi. Çalıştığı bankanın mobil uygulaması üzerinden 100 bin TL değerinde kredi talebinde bulunduğunu, sonrasında H.K. isimli bir kişinin kendisini aradığını ve kredisinin onaylandığını ancak birkaç işlem daha yapılması gerekiyor dediğini belirtti.

Kimlik bilgileri ve telefona gelen onay mesajını bu kişiye aktardığını belirten Süngü, tekrar mobil uygulamaya giriş yaptığında kredi kartı limitinin 20 bin TL yükseltildiğini ve bu miktarın H.K. adlı kişinin hesabına havale edildiğini söyledi. Onayda bekleyen 25 bin TL’lik bir kredinin de bu kişinin hesabına gönderildiğine ilişkin cep telefonuna mesaj geldiğini ifade etti.

ÖDEYECEK GÜCÜ YOK

Süngü dolandırıldığını fark ettiğinde bankanın genel merkezini aradığını belirtti. Aradığında hesabından çıkan paranın, H.K. adlı bir şahıs adına yatırıldığını ve kendisine gelen mesajların da onların onay kodu olduğunu öğrendiğini söyledi.

Hesap ekstrelerini yanına alarak savcılığa H.K. hakkında şikayette bulunmaya gittiğini, ödeyecek gücü olmadığını belirtti.