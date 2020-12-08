Kredi Garanti Fonu'dan KOBİ'lere büyük destek: 7,5 milyar TL kredi sağlanacak

Son dakika haberi... Kredi Garanti Fonu, KOBİ'ler için hazırladığı yeni destek paketinin detaylarını açıkladı.

KGF'nin Avrupa Yatırım Fonu'ndan sağladığı 300 milyon TL'lik hibe ve kendi öz kaynaklarından sağladığı 300 Milyon TL'lik destek ile oluşan fon sayesinde KOBİ'lere 6 milyar lira tutarında kefalet sağlanacak. "İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programı" (COSME) kapsamında, KGF ve AYF iş birliği ile hayata geçirilen proje ile KOBİ'ler yüzde 80 KGF kefaletiyle 1 milyon 125 bin TL'ye kadar kredi kullanabilecek.

KREDİLER 1 YIL ÖDEMESİZ, 60 AY VADELİ

KOBİ'lerin 1 yıl ödemesiz, 60 aya kadar vadeyle yararlanabileceği kredinin faizi ise piyasa şartlarına bağlı olarak bankalar tarafından belirlenecek. Proje kapsamında bankalar tarafından KOBİ'lere yaklaşık 7,5 milyar lira tutarında kredi kullandırılması bekleniyor.

SEKTÖR AYRIMI YAPILMAYACAK

Kredi Garanti Fonu sektör ayrımı yapmaksızın işletmelerin işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanması ve istihdam seviyesinin korunması için çalışmalarını sürdürüyor. KGF, COVID-19 ile mücadele döneminde KOBİ'ler için hazırladığı yeni destek paketleri ile de özellikle KOBİ'ler başta olmak üzere işletmelerin finansmana erişimini kolaylaştırıyor.

"İSTİHDAM, VE REKABET GÜÇLERİNİ ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ"

Kredi Garanti Fonu (KGF) Genel Müdürü Kasım Akdeniz, kredi destek paketine ilişkin olarak, "Bu destek paketi KOBİ'lerin rekabet gücünün arttırılması amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan bütçe kapsamında Avrupa Yatırım Fonu aracılığıyla yürütülen COSME Programı içerisinde imzalanan protokolün devamı niteliğindedir. Bu destek paketi kapsamında vereceğimiz kefaletler ile KOBİ'lerin finansmana erişimlerini kolaylaştırarak üretim, istihdam ve rekabet güçlerini artırmayı hedefliyoruz. " dedi.

"FİNANSMANA ERİŞİMİN NE KADAR ÖNEMLİ OLDUĞUNUN FARKINDAYIZ"

Kasım Akdeniz şunları kaydetti:

"Özellikle içinde bulunduğumuz salgın döneminde, nakit akışının, üretimin ve istihdamın sürdürülebilirliği açısından finansmana erişimin ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Mümkün olduğu ölçüde yaygın ve katma değerli alanlarda kullanmayı hedeflediğimiz bu destek paketinin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum"

Öte yandan projeye başvurular bugün itibarıyla başlıyor.