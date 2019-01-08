Kredi kartı borçlularının ödeme ayrıntıları belli oldu
Bugün yapılan açıklama sonrası kredi kartı borçlularının ödeme ayrıntıları belli oldu. Yapılan açıklamaya göre 10 bin TL borcu olan bir vatandaş 24 aylık vadede 11 bin 732 TL olarak ödeyebilecek. Yani borçlar 24 ay veya 60 ayda ödenebilecek.
10 BİN TL kredi kartı borcu olan kişi, 24 aylık vadede borç ödemeyi kabul ettiğinde aylık ödemesi 488 TL olacak. Bu kişinin yapacağı toplam ödeme ise 11 bin 732 TL.
Aynı kişi, 10 bin TL'lik borcunu 60 ay içinde ödemeye karar verirse aylık ödemesi 234 TL olacak. Toplam ödemesi ise 14 bin TL olacak.
Ziraat Bankası kredi kartı borçlularına 24 aya kadar aylık yüzde 1.1, 60 aya kadar ise yüzde 1.2 faiz oranıyla 'birleştiren ihtiyaç kredisi' sunacak.
ZİRAAT BANKASI BORÇ YAPILANDIRMA
Bankadan yapılan yazılı açıklamada, uygulamanın Ziraat Bankası'na kredi kartı borcu bulunan müşterilerin yanı sıra diğer bankalara kredi kartı borcu bulunan ve ödeme güçlüğü çekenleri de kapsayacağı belirtildi.
Açıklamada söz konusu ürün ile Ziraat Bankası müşterilerinin ve diğer banka müşterilerinin borçluluk düzeylerinin dengelenmesi, finansal yapılarının daha sağlıklı ve yönetilebilir hale getirilmesinin amaçlandığı ifade edildi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısında yaptığı konuşmada kredi kartını ödemekte güçlük çekenler için Ziraat Bankası aracılığıyla kredi kartı borçlarının tek çatı altında toplanacağını duyurmuştu.
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