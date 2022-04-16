Kredi Kartı Pazarlama Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kredi Kartı Pazarlama Elemanı görev tanımı nedir, Kredi Kartı Pazarlama Elemanı ne iş yapar, Kredi Kartı Pazarlama Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kredi Kartı Pazarlama Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kredi Kartı Pazarlama Elemanı Tanımı;

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Kredi Kartı Pazarlama Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Kredi Kartı Pazarlama Elemanı Maaşları

Kredi Kartı Pazarlama Elemanı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Kredi Kartı Pazarlama Elemanı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kredi Kartı Pazarlama Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5242.11

Meslek Adı :

Kredi Kartı Pazarlama Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Satışlar İle İlgili Elemanları

Meslek Grubu :

Diğer Satış Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Satış Tanıtım Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Potansiyel kredi kartı müşterilerine, kredi kartlarının tanıtımını yapan ve banka promosyonları hakkında bilgi veren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kredi Kartı Pazarlama Elemanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kredi kartı kullanan / kullanacağı düşünülen potansiyel müşterileri tespit etmek,

b) Randevu almak ve doğrudan ziyaretler düzenlemek,

c) Halka açık alanlarda tanıtım yapmak,

d) Kredi kartları ve genel bankacılık hizmetleri hakkında bilgiler vermek,

e) Kredi kartlarını tanıtmak ve bilgiler vermek,

f) Faiz uygulamaları hakkında bilgiler vermek,

g) Promosyonlar hakkında bilgiler vermek,

h) Müşterilerin sorularını cevaplamak, ilgili servislere yönlendirmek,

i) Evrakları temin etmek, düzenlemek, fotokopilerini almak,

j) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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