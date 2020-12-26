Kredi kartı taksit sayısı kaç oldu? Kredi kartı taksit sayısı 2020 soruları şu sıralar internet mecrasında çokça aratılanlar arsında yerini aldı. Biz de bu konuyla ilgili detayları haberimizde yer verdik.

KREDİ KARTINA NASIL TAKSİT YAPILIR?

Kredi kartına nasıl taksit yapılır sorusuna yanıt arayan insanların uygulayabileceği birden fazla yöntem vardır.

Bunlar şu şekillerdedir;

Almak istenilen ürün veya hizmetin ödeme işlemleri sırasında satış danışmanına taksit istenildiği belirtilir. Bankanın sunduğu taksit imkanları dahilinde satış danışmanı, ürün veya hizmete kaç taksit istediğini sorar ve bireyin talebi doğrultusunda taksit işlemi gerçekleştirilir.

Ürün veya hizmet alımı sırasında taksit yapmak ihmal edilmiş, unutulmuş ise satış sonrasında da bunun telafisi mümkündür. Taksit yaptırmak isteyen birey, kredi kartına sahip olduğu bankaya gidebilir veya bankanın müşteri temsilcisi ile iletişime geçerek sonradan taksitlendirme yapabilir. Burada önemli olan ayrıntı ise, sonradan taksitlendirmenin yapılabilmesi için işlem tarihi üzerinden en çok bir hafta geçmiş olmasıdır.

Ürün alım sırasında ve sonradan taksitlendirme imkanı olan dönemlerde taksitin ihmal edilmesi sonrası maddi anlamda zorlanacak olan bireyler, son olarak kartlarının genel ödeme ücretleri üzerinden taksit yaparcasına ödeme yapılabilir. Her kredi kartında ay sonunda ödenme zorunluluğu olan bir asgari ücret belirtilir. asgari ücret ödemesi yapılarak genel borç üç taksit şeklinde ödenebilir. Üç taksite ihtiyaç duymayan bireyler dilerse, asgari ücret limitinin üzerinde olmak şartıyla, iki taksitte de ödeyebilirler.

KREDİ KARTI TAKSİT SAYISI KAÇ OLDU? KREDİ KARTI TAKSİT SAYISI 2020

Bakanlık tarafından hazırlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, perakende işletmelerce tüketicilere yönelik gerçekleştirilen taksitli satışlar yeniden düzenlendi.

Yapılan açıklamaya göre video, kamera ve ses sistemi gibi elektronik eşya satışları ile fiyatı 3 bin 500 liranın üstünde olan televizyon satışlarında taksit süresi 6 aydan 4 aya çekildi. Tablet bilgisayar satışları için süre 6 ay olarak devam edecek.

Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve elektrikli ev aletleri gibi elektrikli eşya satışları ve mobilya satışlarında daha önce 18 olan taksit sayısı sınırı 12'yi geçemeyecek.

Hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda taksit sayısı 18 olarak uygulanmaya devam edecek.

Perakende işletmelerce basılı ve külçe halinde olmayan kuyum satışlarında taksitlendirme süresi daha önce 8 ayı geçemezken, bu süre 6 aya çekildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) da 18 Aralık'ta söz konusu harcamalara ilişkin kredi kartı taksitlendirme sürelerinin düşürüldüğünü duyurmuştu.

KREDİ KARTINA TAKSİT YAPMANIN AVANTAJI NEDİR?

En büyük avantaj, özellikle bir çırpıda ödendiğinde maddi olarak bireyleri zorlayacak olan ödemelerin, belirli miktar ve aralıkta ödenecek olmasıdır. Bu sayede diğer temel ihtiyaçlar daha az sekteye uğrar.

Alınmak istenilen fakat maddi anlamda korkutan ürün ve hizmetler daha cesurca alınabilir. Dezavantaj olarak ise, ürünlerin nakit fiyatları ile taksitli fiyatları arasında fiyat farkının olmasıdır. Bu fark genel itibariyle çok yüksek olmamakla birlikte, dezavantaj olarak görülür.