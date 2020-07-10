Kredi Kayıt Bürosundan ’Patent’ açıklaması

Malatya'da eski banka müdürü Erkan Gölgeli'nin çeklerdeki karekod ile sorgulama projesinin patentinin kendisine ait olduğunu açıklamasının ardından yazılı bir açıklama yapan Kredi Kayıt Bürosu, iddiaları yalanladı.

Malatyalı eski banka müdürü olan Erkan Gölgeli'nin, patentini ve telif hakkını elinde bulundurduğu çeklerdeki karekod ile sorgulama projesinin kendisine ait olduğunu belirtmesi üzerine, 2015 yılından itibaren süren mahkeme süresi 7 Temmuz'da Malatya 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin kararı ile sonuçlandı. Gölgeli'nin patentin kendisine ait olduğunun mahkeme kararı ile kesinleştiğini açıklamasına ise Kredi Kayıt Bürosu A.Ş.'den itiraz geldi.

Şu an çeklerdeki karekod uygulamasını Findeks uygulaması ile sürdüren Kredi Kayıt Bürosundan yapılan açıklamada, mahkeme sürecinin halen sürdüğü ve istinaf ve temyiz haklarının olduğu belirtildi.

Gölgeli'nin kullandıkları çek sorgulama projesinin ve şirketlerinin 30 milyon dolarlık döviz girişine engel olduğu yönündeki iddialarının gerçeği yansıtmadığının belirtildiği açıklamada şu görüşlere yer verildi:

"Bunun yanında, Malatya 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 07.07.2020 tarihli kararına karşı Şirketimizin istinaf ve temyiz hakları mevcut olup, bahse konu karar kesinlik kazanmamıştır. Dava konusunun, Şirketimizin sunduğu Karekodlu Çek Uygulaması ya da 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 780'inci maddesi kapsamında Şirketimizin işletmekte olduğu "karekod okutma ve bilgi paylaşım sistemi" ile herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Şirketimiz tarafından, Erkan Gölgeli isimli şahıs adına tescil edilmiş olan bir patentin, patentlenebilirlik kriterlerini taşımadığı gerekçesiyle bahse konu şahıs aleyhine, 03.08.2015 tarihinde, patentin hükümsüz kılınması talebiyle dava açılmıştır. İlk derece mahkemesi daha önce iki kez Şirketimiz lehine karar vermiş olup, ilk derece mahkemesinin 07.07.2020 tarihli Şirketimiz aleyhine vermiş olduğu son karara ilişkin istinaf ve gerekli olması durumunda temyiz yoluna başvurulacak, mahkeme kararı bu süreçlerin sonlanmasıyla kesinlik kazanacaktır.

Yanı sıra, yasal haklarını kullanmaya devam edecek olan Şirketimizin, ülkemize 30 milyon dolar döviz girmesine engel olduğuna ilişkin dayanaktan yoksun ve en hafif tabiriyle gerçeği yansıtmayan iddialara, hiçbir teyitten geçirilmeden haberde yer verilmesi büyük talihsizliktir. Sonuç olarak, haberde yer verilen iddialar gerçeği yansıtmamakta olup, Şirketimizin itibarını ciddi ölçüde zedelemektedir.

Kredi Kayıt Bürosu (KKB) olarak, 25 yıldır reel sektöre ve bireylere sunduğumuz katma değerli hizmetler ile sadece bankacılık sektörü için değil, Türkiye ekonomisinin tüm paydaşları için değer oluşturmaya devam etmekteyiz. İçerikle ilgili doğru bilgilendirme konusunda hukuki haklarımızı saklı tuttuğumuzu kamuoyuna saygı ile duyururuz."

Kaynak: İHA