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Krem, merhem sürmek orucu bozar mı?

Ramazanın gelmesiyle Müslümanlar hangi durumlarda orucun bozulup bozulmayacağını araştırıyor. Biz de haberimizde sizler için Krem, merhem sürmek orucu bozar mı? sorusunun yanıtını haberimizde derledik. Detaylar haberimizde...

Krem, merhem sürmek orucu bozar mı?

Ramazan ayının gelmesiyle oruç tutan Müslümanlar tarafından hangi olayların orucu bozup bozmayacağı, internet üzerinden en çok araştırılan konular arasına girdi. Bazı eylemler orucu bozarken bazıları ise bozmuyor. Peki Krem, merhem sürmek orucu bozar mı? Haberimizde sizler için, çok merak edilen bu sorunun yanıtını derledik...

Krem merhem sürmek orucu bozar mı

KREM, MERHEM SÜRMEK ORUCU BOZAR MI?

Deri üzerindeki gözenekler ve kılcal damarlar yardımıyla sürülen krem emilerek kana karışır. Ancak bu işlem çok yavaş olmakla beraber yeme-içme anlamına gelmemektedir. Bu nedenle deri üzerine sürülen merhem, krem orucu bozmaz. 

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