Krema Basma Makinesi Operatörü (Bisküvi) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Krema Basma Makinesi Operatörü (Bisküvi) görev tanımı nedir, Krema Basma Makinesi Operatörü (Bisküvi) ne iş yapar, Krema Basma Makinesi Operatörü (Bisküvi) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Krema Basma Makinesi Operatörü (Bisküvi) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Krema Basma Makinesi Operatörü (Bisküvi) Tanımı;

__

Krema Basma Makinesi Operatörü (Bisküvi) Maaşı Ne Kadar? 2022 Krema Basma Makinesi Operatörü (Bisküvi) Maaşları

Krema Basma Makinesi Operatörü (Bisküvi) maaşı ortalama aylık 6000 _TL’dir. En düşük Krema Basma Makinesi Operatörü (Bisküvi) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6500 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Krema Basma Makinesi Operatörü (Bisküvi) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8160.58

Meslek Adı :

Krema Basma Makinesi Operatörü (Bisküvi)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bisküvi, gofret vb. ürünler imal edilen işletmelerde krema basma makinesini çalıştıran ve makinenin çalışması esnasında gördüğü aksaklıkları gideren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Krema Basma Makinesi Operatörü (Bisküvi), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Krema basma makinesini çalıştırmak,

b) Krema basma makinesinin çalışmasına nezaret etmek, gördüğü aksaklıklara müdahale etmek,

c) Paketlerin tartım ve denetimlerini yapmak,

d) Krema basma makinesinin ve çalıştığı yerin temizliğini yapmak,

e) Vardiyasında karşılaştığı sorunları ilk amirine bildirmek,

f) Kendisinden sonraki operatöre vardiyasıyla ilgili bilgileri aktarmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?