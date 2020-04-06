Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov AA'nın 100. yılını kutladı

MOSKOVA (AA) - Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Anadolu Ajansının (AA) 100’üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Peskov, gönderdiği tebrik mesajında, tüm dünyada AA’nın, Rusya’nın dostu Türkiye’nin resmi sesi olarak bilindiğini belirterek "Geçen yüzyılda teknolojik gelişimde dev bir yol katettiniz ve şimdi en yüksek dünya enformasyon standartlarından taviz vermiyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.

AA’nın haber anlayışına verdikleri değere de değinen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Basın Sözcüsü Peskov, "Özellikle ülkemizi, yani Rusya Federasyonu’nu ilgilendiren, Rusya ile Türkiye arasındaki ortaklık ilişkileriyle ilgili ölçülü ve objektif haberlerinize değer veriyoruz. Dünya enformasyon piyasasında liderler arasında kalmaya devam etmenizi diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA