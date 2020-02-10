Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan İdlib açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir araya gelme ihtimalini değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, şu ifadeleri kullandı:

"Liderlerin bir araya gelmesine yönelik somut bir plan yok. Ancak bunu Moskova göz ardı etmiyor."

"ENDİŞE DUYMAYA DEVAM EDİYORUZ"

İdlib'deki durumu da değerlendiren Peskov, "İdlib'deki durumdan endişe duymaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de rejim güçlerinin yoğun topçu atışı sonucu 5 askerin şehit olduğunu, 5 askerin yaralandığını bildirmişti.