Kremlin Sözcüsü Peskov açıkladı, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile bir araya gelecek,

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, sorulan soru üzerine, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'yakın bir dönemde yüz yüze' görüşmeyi planladıklarını söyledi.

"Putin, Erdoğan'ı seçim zaferi, yeniden Türkiye Cumhurbaşkanı seçilmiş olması nedeniyle tebrik etmek için aradığında, her iki lider de öngörülebilir gelecekte ikili bir görüşme gerçekleştirme niyetinde olduklarını teyit ettiler" diyen Peskov, söz konusu görüşmenin yeri ve zamanını konuşmadıklarını, şuan belirlenme aşamasında olduğunu söyledi.

Haberin Devamı

"Bu görüşmenin nerede olacağını ve ne zaman gerçekleşeceğini iki liderin programlarına göre kararlaştırmak gerekecek. Fakat böyle bir anlaşma var ve bu görüşmenin hazırlığını yaptığımızı söyleyebilirim." dedi.

Tutukluluğu devam eden Selahattin Demirtaş sosyal medyadan yaptığı paylaşımla aktif siyaseti bıraktığını açıkladı

Muhalif olması ile bilinen Ahmet sonuç isimli ünlü yayıncı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında sosyal medyadan çok sert açıklama yaptı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebatiden olay olan görüntülere dair açıklama geldi

Haberin Devamı

İstanbul'da kaçak ilaç operasyonu yapıldı, binlerce kutu ilaç ele geçirildi