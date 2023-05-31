Kremlin Sözcüsü Peskov açıkladı, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile bir araya gelecek,

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Erdoğan'ı seçim zaferi için aradığını, tebrik ettiğini ve yakın gelecekte yüz yüze görüşeceklerini açıkladı.

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Kremlin Sözcüsü Peskov açıkladı, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile bir araya gelecek,

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, sorulan soru üzerine, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'yakın bir dönemde yüz yüze' görüşmeyi planladıklarını söyledi.

"Putin, Erdoğan'ı seçim zaferi, yeniden Türkiye Cumhurbaşkanı seçilmiş olması nedeniyle tebrik etmek için aradığında, her iki lider de öngörülebilir gelecekte ikili bir görüşme gerçekleştirme niyetinde olduklarını teyit ettiler" diyen Peskov, söz konusu görüşmenin yeri ve zamanını konuşmadıklarını, şuan belirlenme aşamasında olduğunu söyledi.

"Bu görüşmenin nerede olacağını ve ne zaman gerçekleşeceğini iki liderin programlarına göre kararlaştırmak gerekecek. Fakat böyle bir anlaşma var ve bu görüşmenin hazırlığını yaptığımızı söyleyebilirim." dedi.

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