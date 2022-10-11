Kremlin Sözcüsü Peskov duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin, Astana'da görüşecek! İşte masadaki konular...

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 12-13 Ekim 2022 tarihlerinde Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılacak olan Asya’da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı’nın Altıncı Zirvesi programı hakkında açıklama yaptı.

GÖRÜŞMENİN İÇERİĞİ BELLİ OLDU

Peskov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Perşembe günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini ifade etti. Görüşmenin içeriği hakkında bilgi veren Peskov, "Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki görüşmenin hazırlıkları devam ediyor. Liderlerin görüşmesinde Ukrayna'daki durum, iki ülke arasındaki ilişkiler ve güncel konuların ele alınması planlanıyor" dedi.

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"BİZE SUNMAK İÇİN FIRSATLARI OLACAK"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Rus devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, Erdoğan-Putin görüşmesinde Türk tarafının Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakerelerin tekrar başlatılmasını teklif edebileceğini söyledi. Lavrov, "Türk meslektaşlarımızın böyle bir düşüncesi varsa bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Devlet Başkanı Putin’in bu hafta Astana’da gerçekleştirecekleri görüşme sırasında bize sunmak için fırsatları olacak. Zira yapılmış olan genel açıklamalar dışında bize doğrudan bir teklif iletilmiş değil" ifadelerini kullandı.

PUTİN VE BİDEN GÖRÜŞECEK Mİ?

Endonezya'da düzenlenecek olan G20 zirvesinde Putin ile ABD Başkanı Joe Biden'ın görüşüp görüşmeyeceği konusuna değinen Lavrov, "Şu anda Beyaz Saray temsilcileri de dahil olmak üzere Amerikalı yetkililerden, meslektaşım Antony Blinken de dahil olmak üzere ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby'den, yönetimin diğer üyelerinden Rusya Federasyonu ile müzakerelere gönülden açık olduklarını söyleyen açıklamalarını duyuyoruz. Ancak bu temaslar için ciddi bir teklif almadık. Teklif gelirse değerlendireceğimizi defalarca söyledik" dedi.

"BU SAVAŞ ZELENSKİY REJİMİNİ TAMAMEN KONTROL EDEN ANGLO - SAKSONLAR TARAFINDAN YÜRÜTÜLÜYOR"

Ukrayna ile müzakerelerin ABD ve İngiltere tarafından baltalandığını savunan Lavrov, Ukraynalı heyet ile müzakere masasına oturduklarını anımsatarak, "İstanbul'daki görüşmelerde Ukrayna tarafından öneriler kabul edildi. ABD ve Londra'nın doğrudan talimatıyla bu müzakereler sonlandırıldı. Genel olarak bu savaş Zelenskiy rejimini tamamen kontrol eden Anglo-Saksonlar tarafından yürütülüyor. Polonyalılar ve diğer Baltık ülkeleri de onlara katılmaya devam ediyor" şeklinde konuştu.

Lavrov aynı zamanda Kiev yönetimini terör saldırıları düzenlemekle suçlarken, Batılı ülkelerin bu eylemleri görmezden geldiğini ileri sürdü.