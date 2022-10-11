Kremlin Sözcüsü Peskov duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin, Astana'da görüşecek! İşte masadaki konular...

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Astana'da görüşeceğini açıkladı. Peskov, görüşmenin içeriği hakkında da bilgi verdi.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
YAYINLAMA
Google News
Kremlin Sözcüsü Peskov duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin, Astana'da görüşecek! İşte masadaki konular...

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 12-13 Ekim 2022 tarihlerinde Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılacak olan Asya’da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı’nın Altıncı Zirvesi programı hakkında açıklama yaptı.

GÖRÜŞMENİN İÇERİĞİ BELLİ OLDU

Peskov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Perşembe günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini ifade etti. Görüşmenin içeriği hakkında bilgi veren Peskov, "Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki görüşmenin hazırlıkları devam ediyor. Liderlerin görüşmesinde Ukrayna'daki durum, iki ülke arasındaki ilişkiler ve güncel konuların ele alınması planlanıyor" dedi.

Kremlin Sözcüsü Peskov duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin, Astana'da görüşecek! İşte masadaki konular...

"BİZE SUNMAK İÇİN FIRSATLARI OLACAK"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Rus devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, Erdoğan-Putin görüşmesinde Türk tarafının Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakerelerin tekrar başlatılmasını teklif edebileceğini söyledi. Lavrov, "Türk meslektaşlarımızın böyle bir düşüncesi varsa bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Devlet Başkanı Putin’in bu hafta Astana’da gerçekleştirecekleri görüşme sırasında bize sunmak için fırsatları olacak. Zira yapılmış olan genel açıklamalar dışında bize doğrudan bir teklif iletilmiş değil" ifadelerini kullandı.

Kremlin Sözcüsü Peskov duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin, Astana'da görüşecek! İşte masadaki konular...

PUTİN VE BİDEN GÖRÜŞECEK Mİ?

Endonezya'da düzenlenecek olan G20 zirvesinde Putin ile ABD Başkanı Joe Biden'ın görüşüp görüşmeyeceği konusuna değinen Lavrov, "Şu anda Beyaz Saray temsilcileri de dahil olmak üzere Amerikalı yetkililerden, meslektaşım Antony Blinken de dahil olmak üzere ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby'den, yönetimin diğer üyelerinden Rusya Federasyonu ile müzakerelere gönülden açık olduklarını söyleyen açıklamalarını duyuyoruz. Ancak bu temaslar için ciddi bir teklif almadık. Teklif gelirse değerlendireceğimizi defalarca söyledik" dedi.

Kremlin Sözcüsü Peskov duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin, Astana'da görüşecek! İşte masadaki konular...

"BU SAVAŞ ZELENSKİY REJİMİNİ TAMAMEN KONTROL EDEN ANGLO - SAKSONLAR TARAFINDAN YÜRÜTÜLÜYOR"

Ukrayna ile müzakerelerin ABD ve İngiltere tarafından baltalandığını savunan Lavrov, Ukraynalı heyet ile müzakere masasına oturduklarını anımsatarak, "İstanbul'daki görüşmelerde Ukrayna tarafından öneriler kabul edildi. ABD ve Londra'nın doğrudan talimatıyla bu müzakereler sonlandırıldı. Genel olarak bu savaş Zelenskiy rejimini tamamen kontrol eden Anglo-Saksonlar tarafından yürütülüyor. Polonyalılar ve diğer Baltık ülkeleri de onlara katılmaya devam ediyor" şeklinde konuştu.

Lavrov aynı zamanda Kiev yönetimini terör saldırıları düzenlemekle suçlarken, Batılı ülkelerin bu eylemleri görmezden geldiğini ileri sürdü.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Oyuncu Metin Akpınar Türk milletine demediğini bırakmadı! "Bugün Türkiye cahil bir ülkedir"
Oyuncu Metin Akpınar Türk milletine demediğini bırakmadı! "Bugün Türkiye cahil bir ülkedir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale Ayvacık – Küçükkuyu Yolu Assos ve Troya Tünelleri Açılış Töreni’nde konuştu: "Güçlü Türkiye'yi inşa etmenin peşindeyiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale Ayvacık – Küçükkuyu Yolu Assos ve Troya Tünelleri Açılış Töreni’nde konuştu: "Güçlü Türkiye'yi inşa etmenin peşindeyiz"
FETÖ'den açığa alınmıştı! Yüzbaşı hakkında gözaltı kararı
FETÖ'den açığa alınmıştı! Yüzbaşı hakkında gözaltı kararı
Bakan Soylu'dan Pervin Buldan ve Ömer Öcalan için sert sözler: "Ömer Öcalan denen müptezelin söylediği de içindekini dışına fışkırtıyor"
Bakan Soylu'dan Pervin Buldan ve Ömer Öcalan için sert sözler: "Ömer Öcalan denen müptezelin söylediği de içindekini dışına fışkırtıyor"
Son Haberler
Kremlin Sözcüsü Peskov duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin, Astana'da görüşecek! İşte masadaki konular...
Kremlin Sözcüsü Peskov duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin, Astana'da görüşecek! İşte masadaki konular...
Akbank mobil sim kart bloke kaldırma işlemi nasıl yapılır? Akbank bloke kaldırma 2022 Güncel Bilgiler
Akbank mobil sim kart bloke kaldırma işlemi nasıl yapılır? Akbank bloke kaldırma 2022 Güncel Bilgiler
Bakan Kirişci açıkladı: Çiğ inek sütünün litre fiyatı belli oldu!
Bakan Kirişci açıkladı: Çiğ inek sütünün litre fiyatı belli oldu!
Devlet hastanesi muayene ücreti ne kadar, kaç TL 2022? İşte güncel sigortasız muayene ücretleri (Özel, devlet)
Devlet hastanesi muayene ücreti ne kadar, kaç TL 2022? İşte güncel sigortasız muayene ücretleri (Özel, devlet)
Son dakika | Üç kişi ölmüştü! Bakan Soylu'dan Kadıköy'deki patlamaya ilişkin açıklama
Son dakika | Üç kişi ölmüştü! Bakan Soylu'dan Kadıköy'deki patlamaya ilişkin açıklama
Sosyal medyada gündem oldu! Bakan Soylu soru soran muhabirini çenesini okşadı: "Canım benim"
Sosyal medyada gündem oldu! Bakan Soylu soru soran muhabirini çenesini okşadı: "Canım benim"
Çok Okunanlar
Bugün kimin maçı var 11 Ekim 2022 Salı? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 11 Ekim 2022 Salı? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
2022 KPSS ÖABT hangi gün, ne zaman, saat kaçta olacak, sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS ÖABT sonuç görüntüleme ekranı...
2022 KPSS ÖABT hangi gün, ne zaman, saat kaçta olacak, sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS ÖABT sonuç görüntüleme ekranı...
Ankara Sincan'da kardeş kavgası! Birini öldürdü, diğerini ağır yaraladı
Ankara Sincan'da kardeş kavgası! Birini öldürdü, diğerini ağır yaraladı
SGK açıklama ile duyurdu! Bankaların emekli promosyon ödemeleri belli oldu
SGK açıklama ile duyurdu! Bankaların emekli promosyon ödemeleri belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası Millete Sesleniş konuşması gerçekleştirdi! Önemli açıklamalarda bulundu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası Millete Sesleniş konuşması gerçekleştirdi! Önemli açıklamalarda bulundu!
Kandilli Rasathanesi duyurdu! İran'da 4.1 büyüklüğünde deprem!
Kandilli Rasathanesi duyurdu! İran'da 4.1 büyüklüğünde deprem!
Yorumlananlar
Bakan Yanık'tan HDP Milletvekili Gergerlioğlu'nun iddialarına tok gibi yanıt: "Siyasi ikbaliniz, ihtiyaç sahibi ailelerimizden daha önemli değildir"
Bakan Yanık'tan HDP Milletvekili Gergerlioğlu'nun iddialarına tok gibi yanıt: "Siyasi ikbaliniz, ihtiyaç sahibi ailelerimizden daha önemli değildir"
Elektrikli battaniye faciası! 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Elektrikli battaniye faciası! 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Eskişehir'de çantasıyla herkese saldıran kadın konuştu! İnsanlara vurma nedeni açıkladı
Eskişehir'de çantasıyla herkese saldıran kadın konuştu! İnsanlara vurma nedeni açıkladı
Son dakika! MİT, Ökkeş Deveri'yi etkisiz hale getirdi!
Son dakika! MİT, Ökkeş Deveri'yi etkisiz hale getirdi!