Kremlin Sözcüsü Peskov, tahıl anlaşması için konuştu, Türkiye'yi övdü: "Türkiye'nin varlığı anlaşmalara olan güvenin ana faktörü"

Rusya geçtiğimiz günlerde tahıl sevkiyatı anlaşmasını askıya aldığını açıklamış ve bu durum birçok ülkenin tepkisini çekmişti. Devreye giren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yaptıktan sonra Rusya yeniden anlaşmayı uygulamaya başladı.

Tahıl sevkiyatı anlaşmadaki gibi yeniden devam ederken Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov bu konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ANKARA TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR ÖVGÜYE LAYIKTIR"

Türkiye'nin mevcut durumda garantiler sunduğunu ifade eden Peskov,"Ankara ve bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk diplomatları ile ordu mensupları tarafından yürütülen çalışmalar büyük övgüye layıktır. Türkiye’nin tahıl anlaşmasının yeniden başlamasındaki varlığı, anlaşmalara olan güvenin ana faktörüdür." dedi.

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ANLAŞMA UZAYACAK MI?

Peskov, anlaşmanın 19 kasıma sona ereceğini ifade ederek, bu konunun görüşülmesi gerektiğini ifade etti. Peskov, "Anlaşmanın süresi henüz sona ermedi. Anlaşmanın uzatılması konusunda karar alınırken, bunun uygulanmasının etkinliğini değerlendirmemiz gerekecek." diye konuştu.