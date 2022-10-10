Kremlin Sözcüsü Peskov'dan kritik açıklama! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin, Astana'da görüşecek, o konuda masada olacak

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Kremlin Sözcüsü Peskov'dan önemli bir açıklama geldi. Peskov, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Vladimir Putin'in görüşebileceğini dile getirdi.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Kremlin Sözcüsü Peskov'dan kritik açıklama! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin, Astana'da görüşecek, o konuda masada olacak

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ediyor. Ukrayna'nın Kırım'a ulaşımı sağlayan köprüye düzenlediği saldırı sonrası Rusya tarafından Ukrayna'nın Kiev kentine füzeli saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası halk sığınıklara inerken en az 10 kişi öldü, 60 kişi ise yaralandı. Savaşın kanlı yanı bir kez daha yüzünü gösterirken Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Kremlin Sözcüsü Peskov'dan kritik açıklama! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin, Astana'da görüşecek, o konuda masada olacak

"PUTİN VE ERDOĞAN GÖRÜŞECEK"

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleşmesi planlanan Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Zirvesi'ne katılacağını ifade etti. Peskov, bu çerçevede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Putin arasında bir görüşme gerçekleşeceğini belirtti.

"MÜZAKERE TALEBİ ASTANA'DA ELE ALINABİLİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce Rusya ile ABD, Fransa, Almanya ve İngiltere arasında müzakereler başlaması yönünde aracı olma niyetini açıklamasının ardından liderlerin bu konuyu görüşüp görüşmeyeceği sorusuna yanıt veren Peskov, "Müzakere talebi Astana'da ele alınabilir. Ancak bununla ilgili somut bir şey yok" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ile Ukrayna arasındaki görüşmelerin Ankara ve İstanbul'da sürdürülmesi yönündeki girişimlerinin Başkan Putin'e iletip iletilmeyeceği konusunda her şeyin mümkün olacağını dile getirdi.

Kremlin Sözcüsü Peskov'dan kritik açıklama! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin, Astana'da görüşecek, o konuda masada olacak

KİEV'E GERÇEKLEŞTİRİLEN SALDIRILAR

Rusya'nın Kiev'de başta olmak üzere düzenlediği saldırılar hakkında konuşan Peskov, saldırıların özel askeri operasyonlar çerçevesinde yapıldığını kaydetti.

Operasyonlar hakkında Putin'e bilgi verildiğini ifade eden Peskov, saldırılar için Rusya Savunma Bakanlığının açıklamasının beklenmesine dikkat çekerek, "Tabii ki başkomutan sıfatıyla Putin'e bu konuda raporlar sunuluyor" diye konuştu.

Kremlin Sözcüsü Peskov'dan kritik açıklama! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin, Astana'da görüşecek, o konuda masada olacak

Saldırıların akabinde farklı ülkelerden Rusya'ya yapılan diplomatik çağrıları değerlendiren Peskov, "Viyana, Kiev'e saldırmama çağrısı yaptı. Kritik sivil altyapıları vurmakla suçlamadılar. Bu nedenle bu tür açıklama yapma hakları var" diye konuştu.

ABD'NİN PUTİN MEŞRU HEDEF OLUR AÇIKLAMASI

Öte yandan, ABD'nin Eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın Ukrayna'ya nükleer bir saldırı başlatması halinde Putin'in meşru bir hedef olacağına ilişkin açıklamasına da cevap veren Peskov, "Başkanın güvenliği, mevcut tüm tehditler göz önüne alınarak sağlanıyor" şeklinde konuştu.

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