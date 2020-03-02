Kremlin’den, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 Mart'ta Rusya'ya gerçekleştireceği ziyaret ile ilgili açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, "Moskova, BM Güvenlik Konseyi'nin terör listesine bağlı kalarak Türkler ile iş birliğine önem veriyor" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 Mart'ta Rusya'ya gerçekleştireceği ziyaret ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peskov, Rus gazetecilere yaptığı açıklamada söz konusu ziyaretin önemini vurgulayarak, "5 Mart'ta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Putin ile planlanan görüşme için Rusya'da olacak. Moskova, Soçi görüşmelerine bağlı, Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunan ve teröristlere karşı mücadelenin öneminin farkında. Moskoca ayrıca, BM Güvenlik Konseyi'nin terör listesine bağlı kalarak Türkler ile iş birliğine önem veriyor" dedi.

Peskov, Putin-Erdoğan görüşmesinde Rusya'nın tavrında bir değişiklik olmayacağını da dile getirdi.

Kaynak: İHA