Kremlin'den İdlib açıklaması: "Türkiye ile uzlaşmaya varamadık"

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin Türk ordusuna saldırılarından sonra ilk ayağı Ankara'da gerçekleşen, ardından 2 gün boyunca Moskova'da süren Türk ve Rus heyetlerinin İdlib'deki sürece dair görüşmelerinden sonuç çıkmadı. Kremlin’den yapılan açıklamada, “Türkiye’nin İdlib’deki Suriye hükümet güçlerine karşı askeri operasyonu en kötü senaryo olur” denildi. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya’nın böyle bir operasyona karşı olduğunu, gerilimin daha da tırmanmaması için Türkiye’nin teması sürdüreceklerini söyledi.

TERÖRİSTLERE KARŞI BİR HAREKÂTTAN SÖZ EDİLİYORSA

Türkiye’nin İdlib’e olası harekatına nasıl bir tepki vermeyi planladığı sorulan Peskov, “Şimdilik en kötü senaryoya göre değerlendirmede bulunmayalım” yanıtını verip şöyle devam etti:

“Eğer İdlib’deki terör örgütlerine karşı ya da şu anda ciddi miktarda silah, teçhizat ve mühimmata sahip olan bu terör örgütlerini yok etmeye yönelik bir harekattan söz ediliyorsa, bu Soçi Mutabakatı doğrultusunda atılan bir adım olur. Bu zaten Türk tarafının yükümlülüğü. Meşru Suriye hükümetine, Suriye ordusuna karşı bir harekattan söz ediliyorsa, bu en kötü senaryo olur.”

LAVROV: MOSKOVA’DA ANLAŞAMADIK

Peskov’dan kısa süre sonra, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’dan da bir açıklama geldi. Lavrov, Moskova’daki son görüşmelerde Türkiye’den yeni bir talepte bulunmadıklarını ancak anlaşma sağlanamadığını söyledi.

SURİYE VE RUS ASKERLERİNE SALDIRILAR SÜRÜYOR

Rus bakan, militanların Suriye ve Rus güçlerine İdlib’den saldırı düzenlemeye devam ettiği, Suriye ordusunun önceki anlaşmalara uyduğu ama provokasyonlara yanıt verdiği görüşünü paylaştı.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Erdoğan bugünkü konuşmasında “İdlib’de rejimin saldırganlığını sona erdireceğiz. Rejimin çekilmesi için son günler, artık son ikazlarımızı yapıyoruz. İdlib harekatı artık an meselesidir” dedi. Erdoğan, Rusya’yı kast ederek “Rejime ve onu cesaretlendirenlere İdlib’i bırakmayacağız. Her operasyonda olduğu gibi bir gece ansızın gelebiliriz diyoruz. İdlib harekatı an meselesidir. Ne pahasına olursa olsun İdlib’i hem Türkiye hem de bölge halkı açısından güvenli bir yer haline dönüştürmekte kararlıyız” ifadelerini kullandı.