Kremlin’den oğul Kaddafi’nin Putin’e mektubu hakkında açıklama

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Libya'nın eski lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi'nin mektubunun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ulaşıp ulaşmadığı konusunda bilgi sahibi olmadığını söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, eski Libya lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e mektup gönderdiği iddiasıyla ilgili açıklama yaptı. Peskov, mektubun Vladimir Putin'e ulaşıp ulaşmadığı hakkında bilgi sahibi olmadığını ve konunun Rusya Dışişleri Bakanlığı'na bildirilmesi gerektiğini ifade etti.

Aralık ayı başında Seyfülislam Kaddafi'nin Putin'e özel bir mektup gönderdiği açıklanmıştı. Seyfülislam Kaddafi'nin mektupta Putin'den siyasi destek istediği belirtilmişti.

Kaynak: İHA