Kreozot ne demek, TDK'ya göre Kreozot kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kreozot ne demek? Kreozot TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kreozot kelimesi. Peki kreozot ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kreozot nedir, kreozot kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KREOZOT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kreozot kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Kreozot kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre kreozot kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Çeşitli katranların damıtılmasından elde edilen ve hekimlikte kullanılan, keskin kokulu bir sıvı

