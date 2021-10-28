Krep ne demek, TDK'ya göre Krep kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Krep ne demek? Krep TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi krep kelimesi. Peki krep ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre krep nedir, krep kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KREP NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Krep kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Krep kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre krep kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Çok bükümlü iplikle dokunmuş bir tür ince kumaş

- Yumurta, süt, un ile tavada kızartılarak yapılan, küçük yuvarlak tatlı veya tuzlu yiyecek



KREP CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Başına kenarları yeşil oyalı mor bir gaz boyaması krep bağlıyordu.

