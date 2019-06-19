Kreş Öğretmenlerine “Montessori Eğitim Sistemi” semineri

Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü, belediyenin bünyesinde faaliyet gösteren 14 kreşin öğretmenlerine yönelik önemli bir seminer düzenledi.

Kartal Belediyesi Merkez Kreş'te 2 oturum halinde yapılan seminerde, bu yıl Kartal Belediyesi kreşlerinde verilecek olan Montessori Eğitim Sistemi ile ilgili bilgilendirmede bulunuldu. 2018 Aralık ayında hayata geçirilen ve 7 öğretmenin 160 saat süren bir eğitim aldığı Montessori Eğitim Sistemi, 2019-2020 eğitim öğretim döneminde Kartal Belediyesi Kreşleri'nde uygulamaya konulacak.

Seminerin başlamasından önce ise söz konusu eğitimi tamamlayan 7 öğretmene sertifikaları takdim edildi. Törenin ardından başlayan seminerde, 2 saat boyunca Montessori Eğitim Sistemi ile ilgili temel bilgiler katılımcılara aktarıldı.

Montessori Eğitim Sistemi Nedir?

1900'lerin başlarında Roma'da Dr. Maria Montessori tarafından geliştirilen bu yaklaşımın merkezinde çocuk vardır ve öğretmen çevreyi hazırlamak ve çocuğun çevresi ile etkileşime geçmesinden sorumludur. Montessori yaklaşımı akademik gelişimi desteklemekle birlikte, çocukların kendilerine özgü birey olduklarına ve kendi kapasiteleri doğrultusunda öğrendiklerine de odaklanmaktadır. Ayrıca, öz güven, inisiyatif, konsantrasyon, düzenlilik, ne istediğini bilme, bağımsızlık, başkalarına olan saygıyı geliştirme bu yaklaşımı nitelemektedir.

Kaynak: İHA