Kreş ve Gündüz Bakımevi velileri bilgilendirme toplantısında buluştu

Anadolu Üniversitesi Kreş ve Gündüz Bakımevinin düzenlediği 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Veli Bilgilendirme Toplantısı, Öğrenci Merkezi Salon 2009'da gerçekleştirildi.

Öğrenci velilerinin katılım gösterdiği toplantıda, Kreş ve Gündüz Bakımevi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Aslı Yıldırım Polat ve Müdür Yardımcısı İlknur Beyz Aktuna yeni eğitim öğretim yılına ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.

Kurumun işleyişi ve genel kuralları ile ilgili bilgiler aktaran Aslı Yıldırım Polat, toplantının yeni kayıt olan öğrenci velilerinin, diğer velilerle ve kurum personelleriyle tanışması açısından oldukça önemli olduğunu belirtti. Dönem boyunca öğrencilere yönelik yapılacak eğitsel, sosyal ve kültürel etkinliklere değinen Polat, bu etkinliklerin yanı sıra öğrenci kulüplerinin desteğiyle düzenleyecekleri çalışmaların da öğrencilerin eğitimlerine katkı sağlayacağını dile getirdi.

Kaynak: İHA