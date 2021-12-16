Kreşendo ne demek, TDK'ya göre Kreşendo kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kreşendo ne demek? Kreşendo TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kreşendo kelimesi. Peki kreşendo ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kreşendo nedir, kreşendo kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KREŞENDO NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kreşendo kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Kreşendo kelimesi İtalyanca kökenlidir.

TDK'ya göre kreşendo kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Çalgıların giderek daha yüksek ses verecek biçimde çalınma durumu

