Kreshnik Hajrizi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kreshnik Hajrizi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kreshnik Hajrizi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kreshnik Hajrizi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kreshnik Hajrizi 28 Mayıs 1999 tarihinde Sierre şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Kosova,İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kreshnik Hajrizi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SBE Management AG yapmaktadır. Kreshnik Hajrizi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Lugano futbol takımında oynamaktadır. FC Lugano takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Kreshnik Hajrizi'nin FC Lugano ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Kreshnik Hajrizi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Kreshnik Hajrizi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kreshnik Hajrizi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kreshnik Hajrizi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında BSC YB U18

1 Temmuz 2017 yılında BSC YB U21

1 Temmuz 2019 yılında FC Chiasso

1 Temmuz 2021 yılında FC Lugano

Kreshnik Hajrizi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kreshnik Hajrizi şuan FC Lugano takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kreshnik Hajrizi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Chippis (2007-2012), FC Saxon Sports (2012-2014), BSC Young Boys (2014-2017)

Kosova takımında 4 numaralı formasıyla 19 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Kosova U21 takımında 5 numaralı formasıyla 16 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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