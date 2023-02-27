Kreshnik Uka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kreshnik Uka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kreshnik Uka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kreshnik Uka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kreshnik Uka 7 Ocak 1995 tarihinde Skënderaj şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kreshnik Uka Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Deniz Uysal yapmaktadır. Kreshnik Uka, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Prishtina futbol takımında oynamaktadır. FC Prishtina takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Kreshnik Uka'nin FC Prishtina ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Kreshnik Uka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kreshnik Uka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kreshnik Uka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kreshnik Uka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında KF Drenica

1 Temmuz 2019 yılında FC Prishtina

6 Ocak 2021 yılında KF Drenica

30 Haziran 2022 yılında FC Prishtina

Kreshnik Uka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kreshnik Uka şuan FC Prishtina takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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