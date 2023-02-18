Kresimir Kovacevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kresimir Kovacevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kresimir Kovacevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kresimir Kovacevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kresimir Kovacevic 7 Ağu 1994 tarihinde Treuchtlingen şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Krešimir Kovačević şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kresimir Kovacevic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Kresimir Kovacevic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Rudes futbol takımında oynamaktadır. NK Rudes takımına 29 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Kresimir Kovacevic'nin NK Rudes ile sözleşmesi 15 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kresimir Kovacevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kresimir Kovacevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kresimir Kovacevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kresimir Kovacevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Ağu 2010 yılında R. Sesvete U17

1 Temmuz 2011 yılında R. Sesvete U19

12 Ağu 2013 yılında NK Sesvete

19 Ağu 2013 yılında NK Dubrava ZG

31 Aralık 2013 yılında NK Sesvete

20 Şubat 2015 yılında NK Dugo Selo

5 Ocak 2016 yılında Bad Tatzmannsd.

1 Ocak 2018 yılında Hartberg II

1 Temmuz 2018 yılında TSV Hartberg

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

5 Kasım 2019 yılında NK Kustosija

18 Ocak 2020 yılında SV Lafnitz

1 Ekim 2020 yılında NK Lokomotiva

9 Ocak 2021 yılında Ermis Aradippou

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

9 Eylül 2021 yılında SKN St. Pölten

2 Ağu 2022 yılında Hapoel Acre

31 Ağu 2022 yılında Kulüpsüz

29 Eylül 2022 yılında NK Rudes

Kresimir Kovacevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kresimir Kovacevic şuan NK Rudes takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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