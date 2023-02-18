Kresimir Krizmanic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kresimir Krizmanic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kresimir Krizmanic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kresimir Krizmanic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kresimir Krizmanic 3 Temmuz 2000 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Krešimir Krizmanić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kresimir Krizmanic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VPA Sports yapmaktadır. Kresimir Krizmanic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Gorica futbol takımında oynamaktadır. HNK Gorica takımına 5 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Kresimir Krizmanic'nin HNK Gorica ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Kresimir Krizmanic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/kresimirkrizmanic?igshid=ofv9hjb8tc3z

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Kresimir Krizmanic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kresimir Krizmanic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Kresimir Krizmanic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kresimir Krizmanic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Ağu 2012 yılında HNK Gorica Jgd

1 Temmuz 2015 yılında HNK Gorica U17

1 Temmuz 2017 yılında HNK Gorica U19

5 Ocak 2019 yılında HNK Gorica

Kresimir Krizmanic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kresimir Krizmanic şuan HNK Gorica takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Kresimir Krizmanic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hırvatistan U21 takımında 13 numaralı formasıyla 8 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U20 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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