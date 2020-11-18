Kreşler açık mı, kapanacak mı? Anaokulları tatil mi? MEB son dakika açıklaması

Pandemi sürecinde 2020-2021 eğitim öğretim yılı uzaktan online olarak başladı. Okulların kademeli açılmasıyla birlikte öğrenciler derslerini hem uzaktan hem yüz yüze şeklinde aldı. 16 Kasım'da ara tatile girilmesiyle 1 haftalık tatil sürecine giren öğrenciler 20 Kasım'da yeniden yüz yüze eğitim görecekti. Ancak dün yapılan kabine toplantısı sonrası yeni koronavirüs tedbirleri alındı. Bu kapsamda tüm okullar 31 Aralık'a kadar kapatıldı. Kreş ve anaokuluna çocuklarını yollayan veliler yasakların kendilerini de kapsayıp kapsamadığını merak ediyor. Peki Kreş ve anaokulları kapanacak mı? İşte MEB son dakika açıklaması ...

KREŞLER VE ANAOKULLARI KAPANACAK MI?

Anaokulları ya da kreşler hakkında henüz resmi bir açıklama yok son haberleri buradan paylaşmaya devam edeceğiz.

MEB'DEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanlığı, konuyla ilgili az önce açıklama yaptı. Açıklamada, "Resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetle 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edecektir" denildi.

KREŞLER VE ANAOKULLARI TATİL Mİ?

Kreş ve anaokulları özelinde henüz bir açıklama yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından konu ile ilgili genel bir açıklama yapıldı.

Hürriyet’ten Nurdan Çakmakçı konu ile ilgili haberinde, ‘Özellikle çalışan anneler için anaokullarının durumu konusunda şimdilik bir netlik yok. Çünkü, ilk açılan kurumlar sınava hazırlanan 8 ve 12'inci sınıflar bu durumdan en çok mağdur olacak kesim. Etüd merkezleri ve kursların açık olup olmayacağı da henüz belli değil.’ dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerinin, 31 Aralık 2020'ye kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edeceğini bildirdi.