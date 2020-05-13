Koronavirüs salgınından dolayı kreşler de kapanmıştı. Durumun iyiye gitmesiyle Normalleşme Planlarına başlanınca kreşlerin durumu tekrar araştırılmaya başlandı. Peki Kreşler ne zaman açılacak korona 2020? Son dakika bilgisi var mı? Tüm merak edilenler ahberimizde.

KORONADAN DOLAYI KAPANAN KREŞLER NE ZAMAN AÇILACAK 2020?

Anaokulları Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışırken kreşlerin büyük bir çoğunluğu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde hizmet veriyor. Milli Eğitim Bakanlığının anaokulu ve kreşler özelinde henüz resmi bir açıklaması bulunmuyor. 1 Haziran’da okullar tekrar eğitime başlar ise çalışan anne ve babaların mağdur edilmemesi için anaokulu ve kreşlerin açılması bekleniyor.

KREŞLER YAZIN AÇIK OLACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaz tatilinde okullar açılacak mı sorusuna sosyal medya hesabından şu yanıtı verdi;

"Bu konuda çok açıklama yapmamıza rağmen özellikle çocuklardan gelen “Yaz tatilinde okul var mı?" sorusuna “Hayır” cevabı vermeye doyamıyorum. Bir de buradan yazayım, siz iletin . Kuzum yaz tatilinde okul yok. Konuşmak, doyasıya oynamak, bulutları izlemek, uçurtmayı uçurmak, uçaklara el sallamak, toprağa dokunmak, bir çiçeği koklamak var. Kuşlarla oynamak, kuşlar gibi olmak var. EBA yine açık, EBA TV yine yayında. Önümüzdeki senenin hazırlık dersleri var. İsteyen öğrenciler için uzaktan eğitimle yaz okulu var. Hazırladığımız güzel yayınlar, eğlenceli içerikler var. Okul yok ama ondan eminiz, tamam mı?"

KREŞ NEDİR?

Kreş, ya da Gündüzbakımevi olarak adlandırılan, 0-36 aylık çocukları kabul eden, onların bakım ve eğitim / öğretimlerini üstlenen kurumlardır.

Kreşlerde öğretmenlerin ve diğer yardımcı personelin yanısıra bulunan görevliler; hemşire ve bebek bakıcısı’dır.

Kreşler, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı‘na bağlı kurumlardır. Milli Eğitim Bakanlığı‘na bağlı olan diğer kurumlar, 0-36 aylık çocukları alamadığı için Kreş statüsüne girmezler. Fakat kreşler, 3-6 yaş arası çocukları kabul edebildiği için aynı zamanda anaokulu olarak hizmet verebilirler.

KREŞ İLE ANAOKULU FARKI NEDİR?

Anaokulu hizmeti veren (M.E.B’e bağlı) kurumlar 3-6 yaş öğrenci alabilirler, 0-36 ay kreş hizmeti veremezler. Fakat, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı kurumlar 0-36 aylık çocukları ve aynı zamanda 3-6 yaş çocukları da alabilmekte ve anaokulu hizmeti verebilmektedirler.